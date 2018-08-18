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    Алекс Лопес - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Лопес
    Команда Луго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июня 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    21.04.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    13.04.2019 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    27.01.2019 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:4 Реал (Мадрид)
    18.08.2018 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Эспаньол (Барселона)
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