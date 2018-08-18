Алекс Лопес - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Луго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Луго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|21.04.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.01.2019
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:4
|Реал (Мадрид)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)