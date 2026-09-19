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Греция. Суперлига
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Кифисиас
Хорди Мбула
Статистика
€ 500 тыс
Хорди Мбула - статистика
Кифисиас
16 марта 1999 (27)
#11 | Нападающий
183 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 0
13.09.2026
Левадиакос
61' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
62' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
75' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Китай. Суперлига 2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
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Испания. Кубок 2022/2023
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Испания. Примера 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кифисиас
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 0
13.09.2026
Левадиакос
61' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
62' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
75' - 90'
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