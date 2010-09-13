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Джейдон Санчо
Новости
€ 18 млн
Джейдон Санчо - новости
25 марта 2000 (26), Лондон
#19 | Нападающий
180 см | 76 кг
Англия
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Публикации
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
24 сентября
1
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
24 сентября
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
13 сентября
10
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трех игроков
10 июня
3
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
«Манчестер Юнайтед» готов летом бесплатно отпустить трех игроков
2025.09.25 23:11
Фото
Санчо перешел из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб АПЛ
2025.09.01 23:43
Санчо ответил на предложение «Ромы»
2025.08.18 13:50
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
2025.08.02 12:12
«Ювентус» сделал предложение по Санчо – «МЮ» платил за него почти в 6 раз больше
2025.07.12 13:59
1
Пять игроков проинформировали «Манчестер Юнайтед» о желании уйти
2025.07.04 17:51
1
Санчо ответил на предложение «Наполи»
2025.06.18 19:54
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает продать 3 футболистов за 90 миллионов
2025.05.23 23:14
1
«Челси» заплатит «Манчестер Юнайтед», чтобы не выкупать Санчо
2025.05.13 15:55
В «Челси» определились с будущим арендованного Санчо
2024.12.25 23:57
Топ-10 лучших летних трансферов АПЛ
2024.10.14 07:51
АПЛ. «Челси» победил в гостях «Борнмут» (1:0) благодаря ассисту Санчо
2024.09.14 23:53
Фото
Санчо сменил «Манчестер Юнайтед» на «Челси»
2024.08.31 21:58
«Челси» перехватил Санчо у «Ювентуса»: условия сделки
2024.08.31 00:48
«Челси» готовит два топ-трансфера
2024.08.30 19:40
2
«Ювентус» может арендовать вингера «МЮ»
2024.08.28 20:28
«Челси» и «МЮ» могут поменяться игроками
2024.08.27 11:04
1
«Челси» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед»
2024.08.26 16:49
Клуб Серии А работает над трансфером Санчо из «МЮ»
2024.08.25 11:08
«ПСЖ» пытается купить вингера «Манчестер Юнайтед»
2024.08.06 18:57
Санчо согласился перейти в «ПСЖ»
2024.07.22 10:33
1
«Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» обмен игроками
2024.07.12 13:58
6
«Барселоне» предложили подписать финалиста Лиги чемпионов
2024.06.25 16:47
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