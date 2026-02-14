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Джейдон Санчо
Статистика
€ 18 млн
Джейдон Санчо - статистика
25 марта 2000 (26), Лондон
#19 | Нападающий
180 см | 76 кг
Англия
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Астон Вилла
1 : 3
14.02.2026
Ньюкасл
78' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
1 : 2
10.01.2026
Астон Вилла
65' - 90'
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