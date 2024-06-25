«Барселоне» предложили подписать финалиста Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» ищет варианты продолжения карьеры для Джейдона Санчо.
Дортмундская «Боруссия» и «Ювентус» отказались выкупать 24-летнего англичанина.
В связи с этим клуб АПЛ предложил игрока «Барселоне». Каталонцы думают об аренде вингера, на полноценный трансфер у них нет денег.
- Санчо вернулся в «МЮ» из аренды в «Боруссии».
- С дортмундцами он дошел до финала Лиги чемпионов, где было поражение от «Реала» (0:2).
- У Джейдона конфликт с тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом, поэтому он вряд ли останется в Манчестере.