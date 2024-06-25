«Барселоне» предложили подписать финалиста Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» ищет варианты продолжения карьеры для Джейдона Санчо.

Дортмундская «Боруссия» и «Ювентус» отказались выкупать 24-летнего англичанина.

В связи с этим клуб АПЛ предложил игрока «Барселоне». Каталонцы думают об аренде вингера, на полноценный трансфер у них нет денег.