Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристоф Эрейе - статистика

Завершил карьеру
22 августа 1992 (34), Ницца
#29 | Защитник
188 см
Мартиника
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бодрум
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Бодрум
0 : 4
01.06.2025
Бешикташ
1' - 86'
Турция. Суперлига, 36 тур
Бодрум
1 : 1
18.05.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бодрум
1 : 2
26.04.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Галатасарай
2 : 0
18.04.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
0 : 1
06.04.2025
Бодрум
86' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бодрум
2 : 4
28.03.2025
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
0 : 2
16.03.2025
Бодрум
71' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Бодрум
1 : 0
07.03.2025
Касымпаша
87' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
15.02.2025
Бодрум
90' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Бодрум
0 : 0
10.02.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Бодрум
0 : 1
26.01.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 0
18.01.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
2 : 1
11.01.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Бодрум
1 : 1
05.01.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.12.2024
Бодрум
73' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
1' - 19'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
4 : 1
19.08.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бодрум
0 : 1
12.08.2024
Газиантеп
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+