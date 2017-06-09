Ян Островски - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Островски
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Островски
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|Был в запасе
|Люксембург
|1:1
|Болгария
|07.10.2017
|Был в запасе
|Швеция
|8:0
|Люксембург
|03.09.2017
|Был в запасе
|Франция
|0:0
|Люксембург
|31.08.2017
|78' -90'
|Люксембург
|1:0
|Белоруссия
|09.06.2017
|Был в запасе
|Нидерланды
|5:0
|Люксембург