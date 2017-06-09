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    Ян Островски - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Ян
    Фамилия Островски
    Команда Айнтрахт
    Состав Молодежный
    Родной город Люксембург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 апреля 1999 (23 года)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 Был в запасе Люксембург 1:1 Болгария
    07.10.2017 Был в запасе Швеция 8:0 Люксембург
    03.09.2017 Был в запасе Франция 0:0 Люксембург
    31.08.2017 78' -90' Люксембург 1:0 Белоруссия
    09.06.2017 Был в запасе Нидерланды 5:0 Люксембург
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