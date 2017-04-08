Даниил Культинов - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Культинов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Культинов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|58' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|30.04.2017
|70' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|88'
|25.04.2017
|1' -70'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.04.2017
|1' -63'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.04.2017
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.04.2017
|1' -78'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)