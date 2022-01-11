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    Фарид Булайя - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Фарид
    Фамилия Булайя
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 81' -90' Кот-д'Ивуар 4:1 Алжир
    84'
    16.01.2022 64' -90' Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    11.01.2022 64' -90' Алжир 0:0 Сьерра-Леоне
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