Фарид Булайя - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Фарид
|Фамилия
|Булайя
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Фарид
|Фамилия
|Булайя
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алжир
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|81' -90'
|Кот-д'Ивуар
|4:1
|Алжир
|84'
|16.01.2022
|64' -90'
|Алжир
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|11.01.2022
|64' -90'
|Алжир
|0:0
|Сьерра-Леоне