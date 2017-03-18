Даниэль Гумеров - статистика
#86 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Гумеров
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|60
|Имя
|Даниэль
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Гумеров
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2017
|90' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.04.2017
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.04.2017
|72' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Спартак М (мол) (Москва)
|31.03.2017
|80' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)