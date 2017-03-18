Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Даниил Кононенко - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Даниил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кононенко
    Команда Томь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 2000 (23 года)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.05.2017 54' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    30.04.2017 87' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    31.03.2017 55' -85' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    18.03.2017 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    • Читайте нас: 
    11