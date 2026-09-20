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Вторая Лига Б группа 4
Команды
КДВ
Константин Антипов
Статистика
Константин Антипов - статистика
КДВ
17 марта 1999 (27)
#77 | Нападающий
183 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
2 : 1
20.09.2026
Победа
77' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Молодежное первенство 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
КДВ
10
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
2 : 1
20.09.2026
Победа
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Рубин-2
1 : 2
26.07.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
3 : 0
12.07.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
31.05.2026
КДВ
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
3 : 0
24.05.2026
КДВ
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
КДВ
1 : 0
17.05.2026
Рубин-2
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
0 : 2
10.05.2026
КДВ
64' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
3 : 1
03.05.2026
Динамо Брл
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
1 : 2
29.04.2026
КДВ
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
4 : 2
26.04.2026
Победа
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
0 : 2
19.04.2026
КДВ
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
КДВ
3 : 0
12.04.2026
Челябинск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
Был в запасе
84'
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