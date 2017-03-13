Ислам Вагабов - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Самаилович
|Фамилия
|Вагабов
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 марта 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Самаилович
|Фамилия
|Вагабов
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 марта 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|8
|6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.05.2017
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.04.2017
|1' -81'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|33'
|25.04.2017
|61' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.04.2017
|63' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|90'
|15.04.2017
|62' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|65' 89'
|08.04.2017
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|68'
|31.03.2017
|69' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|76'
|13.03.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)