Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ислам Вагабов - статистика

Победа
6 марта 1999 (27), Хасавюрт
#9 | Нападающий
178 см | 68 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Динамо-2 Мх
0 : 2
20.09.2026
Победа
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
85' - 29'
42'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Нефтяник
1 : 2
05.09.2026
Победа
57' - 90'
60'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Победа
10
4
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Динамо-2 Мх
0 : 2
20.09.2026
Победа
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
85' - 29'
42'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Нефтяник
1 : 2
05.09.2026
Победа
57' - 90'
60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Победа
3 : 0
22.08.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
30.05.2026
Победа
1' - 70'
23'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Астрахань
1 : 3
16.05.2026
Победа
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Победа
3 : 0
08.05.2026
Динамо-2 Мх
1' - 87'
12, 59'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Нарт
0 : 1
02.05.2026
Победа
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Победа
0 : 1
25.04.2026
Дружба
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Победа
0 : 0
11.04.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Спартак-Нальчик
4 : 1
04.04.2026
Победа
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
4
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+