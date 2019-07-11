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    Нив Жрихан - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Нив
    Фамилия Жрихан
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    22.08.2019 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 3:0 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    15.08.2019 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Норрчепинг (Норрчепинг)
    67' 90'
    01.08.2019 Был в запасе Кайрат (Алматы) 1:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    25.07.2019 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 2:0 Кайрат (Алматы)
    18.07.2019 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:0 Лачи (Лач)
    11.07.2019 1' -90' Лачи (Лач) 1:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
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