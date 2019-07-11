|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|22.08.2019
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.08.2019
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Норрчепинг (Норрчепинг)
|67' 90'
|01.08.2019
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|18.07.2019
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Лачи (Лач)
|11.07.2019
|1' -90'
|Лачи (Лач)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)