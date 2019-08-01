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Лига Европы 2026/2027
Кайрат - Хапоэль БШ
Кайрат - Хапоэль БШ: обзор матча 01 августа 2019
Кайрат
01.08.2019, четверг, 17:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Хапоэль БШ
Вторая желтая
Г. Суюмбаев
90'
+6
Желтая карточка
И. Куат
90'
+4
Красная карточка
В. Плотников
88'
Желтая карточка
М. Эппель
87'
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
66'
Вторая желтая
Е. Ахметов
55'
46'
Желтая карточка
Н. Хасселбайнк
45'
+2
Желтая карточка
М. Кабха
Желтая карточка
И. Куат
36'
Желтая карточка
Е. Ахметов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Хапоэль БШ
13
Эрнестас Шеткус
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
8
Марван Кабха
ЦП
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Кайрат
1
Владимир Плотников
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Хапоэль БШ
26
Бен Биттон
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
4-2-1
92
Покатилов
5
Суюмбаев
5
Куат
2
Ахметов
20
Дугалич
96
Абикен
7
Жуков
9
Исламхан
3-1-1
13
Шеткус
20
Таха
4
Витор
33
Келтьенс
8
Кабха
15
Хасселбайнк
Остались в запасе
Кайрат
Хапоэль БШ
1
Владимир Плотников
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
26
Бен Биттон
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Остались в запасе
1
Владимир Плотников
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Остались в запасе
26
Бен Биттон
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Ран Козух
Статистика матча Кайрат - Хапоэль БШ
7
3
2
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
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