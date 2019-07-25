Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Кайрат
Хапоэль БШ - Кайрат: обзор матча 25 июля 2019
Хапоэль БШ
25.07.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Кайрат
90'
+2
Желтая карточка
И. Куат
50'
Желтая карточка
Е. Ахметов
Желтая карточка
М. Витор
48'
Желтая карточка
М. Кабха
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
13
Эрнестас Шеткус
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Марван Кабха
ЦП
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Хапоэль БШ
26
Бен Биттон
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Кайрат
1
Владимир Плотников
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
3-1-1
13
Шеткус
33
Келтьенс
4
Витор
20
Таха
8
Кабха
15
Хасселбайнк
4-2-1
92
Покатилов
5
Куат
2
Ахметов
20
Дугалич
5
Суюмбаев
96
Абикен
7
Жуков
9
Исламхан
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Кайрат
26
Бен Биттон
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
1
Владимир Плотников
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
26
Бен Биттон
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Плотников
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Хапоэль БШ - Кайрат
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Тото Тернер
Новости команд
Все
Хапоэль БШ
Кайрат
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмар» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+