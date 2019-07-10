Андрей Котник - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Котник
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Котник
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|5
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|07.08.2019
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|1:3
|Русенборг (Тронхейм)
|31.07.2019
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|3:2
|Марибор (Марибор)
|48'
|24.07.2019
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|2:1
|АИК (Стокгольм)
|17.07.2019
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|2:0
|Валюр (Рейкьявик)
|32'
|10.07.2019
|1' -90'
|Валюр (Рейкьявик)
|0:3
|Марибор (Марибор)