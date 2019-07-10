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    Андрей Котник - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Фамилия Котник
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 августа 1995 (27 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 5 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 3:1 Марибор (Марибор)
    07.08.2019 1' -90' Марибор (Марибор) 1:3 Русенборг (Тронхейм)
    31.07.2019 1' -90' АИК (Стокгольм) 3:2 Марибор (Марибор)
    48'
    24.07.2019 1' -90' Марибор (Марибор) 2:1 АИК (Стокгольм)
    17.07.2019 1' -90' Марибор (Марибор) 2:0 Валюр (Рейкьявик)
    32'
    10.07.2019 1' -90' Валюр (Рейкьявик) 0:3 Марибор (Марибор)
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