Виллем Томлинсон - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Виллем
|Фамилия
|Томлинсон
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1998 (25 лет)
|Имя
|Виллем
|Фамилия
|Томлинсон
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2017
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.03.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|28.02.2017
|87' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|24.02.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)