Роберт Тамбе - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Тамбе
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Тамбе
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|08.08.2019
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|АИК (Стокгольм)
|75'
|01.08.2019
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|Партизани (Тирана)
|25.07.2019
|1' -90'
|Партизани (Тирана)
|0:1
|Шериф (Тирасполь)
|23' 58'