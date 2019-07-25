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    Роберт Тамбе - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Тамбе
    Команда Спартак Тр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:1 Шериф (Тирасполь)
    08.08.2019 1' -90' Шериф (Тирасполь) 1:2 АИК (Стокгольм)
    75'
    01.08.2019 1' -90' Шериф (Тирасполь) 1:1 Партизани (Тирана)
    25.07.2019 1' -90' Партизани (Тирана) 0:1 Шериф (Тирасполь)
    23' 58'
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