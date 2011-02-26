Ангелос Харистеас - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Ангелос
|Фамилия
|Харистеас
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Родной город
|Серрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Ангелос
|Фамилия
|Харистеас
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Родной город
|Серрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2011
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|07.05.2011
|68' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:3
|Майнц (Майнц)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:1
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|16.04.2011
|1' -46'
|Вердер (Бремен)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|32'
|20.03.2011
|77' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|12.03.2011
|83' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|84'
|26.02.2011
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)