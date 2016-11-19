Роберто Бьянку - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Бьянку
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сассари
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2000 (23 года)
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Бьянку
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сассари
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|80' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Милан (Милан)
|21.05.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|6:2
|Кальяри (Кальяри)
|23.04.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)