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    Роберто Бьянку - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Роберто
    Фамилия Бьянку
    Команда Кальяри
    Состав Молодежный
    Родной город Сассари
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 2000 (23 года)
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 80' -90' Кальяри (Кальяри) 2:1 Милан (Милан)
    21.05.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 6:2 Кальяри (Кальяри)
    23.04.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    22.01.2017 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    27.11.2016 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Удинезе (Удине)
    19.11.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Кальяри (Кальяри)
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