Яцек Горальски - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Яцек
|Фамилия
|Горальски
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Родной город
|Быдгощ
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Яцек
|Фамилия
|Горальски
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Родной город
|Быдгощ
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|87' -90'
|Вердер (Бремен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|01.10.2022
|1' -46'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|26.08.2022
|1' -75'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:0
|Бохум (Бохум)
|21.08.2022
|68' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:7
|Бавария (Мюнхен)