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    Яцек Горальски - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Яцек
    Фамилия Горальски
    Команда Бохум
    Состав Основной
    Родной город Быдгощ
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 87' - 90' Вердер 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 87' -90' Вердер (Бремен) 3:0 Бохум (Бохум)
    08.10.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 3:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    01.10.2022 1' -46' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Бохум (Бохум)
    26.08.2022 1' -75' Фрайбург (Фрайбург) 1:0 Бохум (Бохум)
    21.08.2022 68' -90' Бохум (Бохум) 0:7 Бавария (Мюнхен)
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