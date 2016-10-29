Юстин Мебиус - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Юстин
|Фамилия
|Мебиус
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Юстин
|Фамилия
|Мебиус
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2017
|73' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|10.12.2016
|61' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:3
|Герта (Берлин)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:2
|Байер (Леверкузен)