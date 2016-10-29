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    Юстин Мебиус - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Юстин
    Фамилия Мебиус
    Команда Вольфсбург
    Состав Молодежный
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2017 73' -90' Байер (Леверкузен) 3:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    04.03.2017 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    17.12.2016 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    10.12.2016 61' -90' Бавария (Мюнхен) 5:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    03.12.2016 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:3 Герта (Берлин)
    29.10.2016 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:2 Байер (Леверкузен)
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