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Дания. Суперлига
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Брондбю
Эммануэль Деннис
Статистика
€ 1,20 млн
Эммануэль Деннис - статистика
Брондбю
15 ноября 1997 (28)
#17 | Нападающий
174 см | 67 кг
Нигерия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
11
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
76' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Брондбю
1 : 1
01.05.2026
Нордшелланд
66' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Сендерийск
3 : 0
26.04.2026
Брондбю
55' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Виборг
0 : 1
22.04.2026
Брондбю
80' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Брондбю
1 : 2
12.04.2026
Мидтьюлланд
67' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Нордшелланд
2 : 1
07.04.2026
Брондбю
69' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Брондбю
0 : 1
15.03.2026
Виборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
0 : 0
01.03.2026
Брондбю
1' - 78'
76'
Дания. Суперлига, 21 тур
Брондбю
0 : 0
23.02.2026
Сендерийск
1' - 89'
88'
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
1 : 0
15.02.2026
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Брондбю
0 : 0
08.02.2026
Рандерс
63' - 90'
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