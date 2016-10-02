Мохамед Мара - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Мара
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Мара
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2017
|51' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.02.2017
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|14.01.2017
|90' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Генгам (Генгам)
|05.11.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|54'
|29.10.2016
|1' -45'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|22.10.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Нант (Нант)
|02.10.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|61'