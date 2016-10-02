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    Мохамед Мара - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Мохамед
    Фамилия Мара
    Команда Лорьян
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 7 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2017 51' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    08.02.2017 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    22.01.2017 Был в запасе Монако (Монако) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    14.01.2017 90' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Генгам (Генгам)
    05.11.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    54'
    29.10.2016 1' -45' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    22.10.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 Нант (Нант)
    02.10.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    61'
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