Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Турция. Суперлига 2025/2026 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Турция. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Турция. Суперлига 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017