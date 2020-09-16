Иван Сальников - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Иван
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Сальников
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 июня 1999 (23 года)
|Рост
|196
|Вес
|76
|Имя
|Иван
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Сальников
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 июня 1999 (23 года)
|Рост
|196
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|3:0
|Енисей (Красноярск)
|16.09.2020
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:5
|Спартак (Москва)