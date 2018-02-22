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Лазар Рошич
Статистика
Лазар Рошич - статистика
Завершил карьеру
29 июня 1993 (33)
#3 | Защитник
190 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брага
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Брага
1 : 0
22.02.2018
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Марсель
3 : 0
15.02.2018
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
07.12.2017
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Брага
2 : 1
28.09.2017
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Брага
3 : 2
24.08.2017
Хафнарфьордур
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Хафнарфьордур
1 : 2
17.08.2017
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 1
03.08.2017
АИК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АИК
1 : 1
27.07.2017
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1' - 90'
25'
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