Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Брага
Истанбул Башакшехир - Брага: обзор матча 07 декабря 2017
Истанбул Башакшехир
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
2 : 1
Завершен
Брага
10'
Э. Вишча
77'
Э. Белезоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Брага
Желтая карточка
Э. Белезоглу
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Белезоглу
77'
73'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
66'
Желтая карточка
Джефферсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
Пас отдал
И. Кахведжи
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Брага
1
Матеус
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
15
Данило
ОП
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Истанбул Башакшехир
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Брага
99
Андре Морейра
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
3-4-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
10
Кахведжи
88
Инлер
11
Фрей
8
Моссоро
10
Вишча
9
Эрдинг
3-2-1
1
Матеус
47
Эшгайю
2
Виана
4
Джефферсон
17
Вукчевич
15
Данило
6
Орта
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Брага
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
99
Андре Морейра
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
99
Андре Морейра
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Брага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Брага
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+