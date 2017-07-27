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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АИК - Брага
АИК - Брага: обзор матча 27 июля 2017
АИК
27.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АИК - Брага
25'
Желтая карточка
Л. Рошич
Начало матча
Статистика матча АИК - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АИК
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- : -
21.11.2026
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08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
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0 : 0
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22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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