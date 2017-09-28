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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Истанбул Башакшехир
Брага - Истанбул Башакшехир: обзор матча 28 сентября 2017
Брага
28.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
89'
Франсержио
28'
Э. Белезоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 1:1!
Франсержио
89'
32'
Желтая карточка
М. Да Кошта
28'
ГОЛ! 0:1!
Э. Белезоглу
Желтая карточка
М. Гойано
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
15
Данило
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
26
Паулинью
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Брага
99
Андре Морейра
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
4-2-1-2
1
Матеус
87
Гойано
24
Феррейра
6
Секейра
47
Эшгайю
17
Вукчевич
15
Данило
10
Тейшейра
19
Хассан
26
Паулинью
4-4-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
3
Да Кошта
3
Клиши
80
Кайсара
8
Моссоро
25
Белезоглу
88
Инлер
11
Элиа
10
Вишча
9
Эрдинг
Остались в запасе
Брага
Истанбул Башакшехир
21
Рикарду Орта
ЛВ
99
Андре Морейра
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
99
Андре Морейра
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Брага - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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