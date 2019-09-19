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    Самуэль Тетте - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Самуэль
    Фамилия Тетте
    Команда Лиферинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июля 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2020 1' -61' ЛАСК (Линц) 0:5 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    27.02.2020 Был в запасе ЛАСК (Линц) 2:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    20.02.2020 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 ЛАСК (Линц)
    12.12.2019 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:0 Спортинг (Лиссабон)
    28.11.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:2 ЛАСК (Линц)
    07.11.2019 Был в запасе ЛАСК (Линц) 4:1 ПСВ (Эйндховен)
    90'
    24.10.2019 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 0:0 ЛАСК (Линц)
    03.10.2019 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 2:1 ЛАСК (Линц)
    19.09.2019 40' -90' ЛАСК (Линц) 1:0 Русенборг (Тронхейм)
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