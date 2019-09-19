Самуэль Тетте - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Тетте
|Команда
|Лиферинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Тетте
|Команда
|Лиферинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2020
|1' -61'
|ЛАСК (Линц)
|0:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|27.02.2020
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|2:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|20.02.2020
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.12.2019
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:0
|Спортинг (Лиссабон)
|28.11.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|ЛАСК (Линц)
|07.11.2019
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|ПСВ (Эйндховен)
|90'
|24.10.2019
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|19.09.2019
|40' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)