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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - ЛАСК
АЗ Алкмаар - ЛАСК: обзор матча 20 февраля 2020
АЗ Алкмаар
20.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ЛАСК
86'
Т. Коопмейнерс (П)
26'
М. Рагуц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ЛАСК
86'
Желтая карточка
Д. Холланд
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Коопмейнерс
86'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
У. Идрисси
81'
76'
Замена
Х. Балич
️️️️
Д. Фризер
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Х. Эвьен
73'
Желтая карточка
Д. де Вит
71'
56'
Замена
Клаусс
️️️️
Р. Реннер
56'
Замена
М. Поцман
️️️️
М. Рагуц
42'
Желтая карточка
П. Филипович
Желтая карточка
М. Боадю
34'
Желтая карточка
К. Стенгс
31'
29'
Желтая карточка
Р. Реннер
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Рагуц
Пас отдал
Г. Траунер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Марко Рагуц
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
АЗ Алкмаар
1
Роди де Бур
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
ЛАСК
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
2-1-4-2-1
40
Бизот
5
Вейндал
3
Лиувен
8
Коопмейнерс
26
Эвьен
8
Класи
20
де Вит
22
Свенссон
11
Идрисси
14
Стенгс
10
Боадю
2-1-4-1-2
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
8
Холланд
36
Реннер
26
Ранфтль
5
Филипович
34
Михорль
28
Фризер
36
Гойгингер
9
Рагуц
26
Эвьен
28
Сугавара
28
Сугавара
26
Эвьен
11
Идрисси
9
Дрейф
9
Дрейф
11
Идрисси
9
Рагуц
19
Поцман
19
Поцман
9
Рагуц
36
Реннер
99
Клаусс
99
Клаусс
36
Реннер
28
Фризер
18
Балич
18
Балич
28
Фризер
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ЛАСК
7
Закария Абухляль
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Роди де Бур
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
Главный тренер
Арне Слот
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
7
Закария Абухляль
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Роди де Бур
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
Остались в запасе
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча АЗ Алкмаар - ЛАСК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
АФАС Штадион
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