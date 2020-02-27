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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - АЗ Алкмаар
ЛАСК - АЗ Алкмаар: обзор матча 27 февраля 2020
ЛАСК
27.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
44'
М. Рагуц (П)
50'
М. Рагуц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - АЗ Алкмаар
Замена
К. Рамзебнер
️️️️
Т. Гойгингер
89'
Вторая желтая
Ф. Визингер
88'
76'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Свенссон
Замена
Клаусс
️️️️
М. Рагуц
69'
Желтая карточка
П. Филипович
63'
63'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Р. Лиувен
Замена
Х. Балич
️️️️
Д. Фризер
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Рагуц
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Рагуц
44'
Желтая карточка
Ф. Визингер
37'
24'
Желтая карточка
О. Вейндал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Роди де Бур
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
2-5-1-2
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
26
Ранфтль
36
Реннер
34
Михорль
8
Холланд
5
Филипович
28
Фризер
9
Рагуц
36
Гойгингер
2-1-4-2-1
40
Бизот
3
Лиувен
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
22
Свенссон
8
Класи
20
де Вит
14
Стенгс
11
Идрисси
10
Боадю
36
Гойгингер
15
Рамзебнер
15
Рамзебнер
36
Гойгингер
28
Фризер
18
Балич
18
Балич
28
Фризер
9
Рагуц
99
Клаусс
99
Клаусс
9
Рагуц
22
Свенссон
26
Эвьен
26
Эвьен
22
Свенссон
3
Лиувен
9
Дрейф
9
Дрейф
3
Лиувен
Остались в запасе
ЛАСК
АЗ Алкмаар
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Роди де Бур
ВР
7
Закария Абухляль
ПВ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
1
Роди де Бур
ВР
7
Закария Абухляль
ПВ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча ЛАСК - АЗ Алкмаар
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Линцер Гугл
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