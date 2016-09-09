Илья Иванов - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Илья
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2017
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|29.11.2016
|70' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.11.2016
|90' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|18.11.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.09.2016
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.09.2016
|81' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.09.2016
|85' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|26.08.2016
|90' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)