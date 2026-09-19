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Команды
Осасуна
Диего Рико
Статистика
€ 1 млн
Диего Рико - статистика
Осасуна
23 февраля 1993 (33), Бургос
#15 | Защитник
181 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 56'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
Был в запасе
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Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 56'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
Был в запасе
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