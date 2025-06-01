Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Флавьен Тайт - статистика

Родез
2 февраля 1993 (33)
#29 | Полузащитник
175 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Самсунспор
10
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Самсунспор
2 : 1
01.06.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
04.05.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Бодрум
1 : 2
26.04.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
21.04.2025
Самсунспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 2
11.04.2025
Галатасарай
1' - 77'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
2 : 1
05.04.2025
Самсунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
0 : 2
29.03.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Фенербахче
0 : 0
16.03.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 2
09.03.2025
Адана Демирспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 2
03.03.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Самсунспор
2 : 3
22.02.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
0 : 1
16.02.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Самсунспор
2 : 0
07.02.2025
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Самсунспор
2 : 1
24.01.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 1
11.01.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
3 : 0
08.12.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Самсунспор
4 : 0
30.11.2024
Бодрум
85' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
1 : 1
24.11.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
3 : 2
10.11.2024
Самсунспор
89' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
2 : 0
04.11.2024
Антальяспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 4
26.10.2024
Самсунспор
80' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
2 : 2
20.10.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
1 : 3
06.10.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
86' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+