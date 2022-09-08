Флавьен Тайт - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Флавьен
|Фамилия
|Тайт
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Флавьен
|Фамилия
|Тайт
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|84' - 124'
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|70' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 62'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|84' -124'
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|03.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|18'
|27.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|13.10.2022
|74' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|78' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)