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    Габриэль Сава - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Габриэль
    Фамилия Сава
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 января 1986 (37 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 2:1 Дандолк (Дандолк)
    24.11.2016 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    03.11.2016 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Дандолк (Дандолк)
    20.10.2016 1' -90' Дандолк (Дандолк) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    29.09.2016 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 1:0 Маккаби (Тель-Авив)
    15.09.2016 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Дандолк (Дандолк)
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