Габриэль Сава - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Сава
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 января 1986 (37 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Сава
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 января 1986 (37 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:1
|Дандолк (Дандолк)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Дандолк (Дандолк)
|20.10.2016
|1' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|29.09.2016
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|1:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|15.09.2016
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Дандолк (Дандолк)