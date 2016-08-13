Рустам Исаев - статистика
#65 | Защитник
|Имя
|Рустам
|Отчество
|Арифович
|Фамилия
|Исаев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Имя
|Рустам
|Отчество
|Арифович
|Фамилия
|Исаев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|69' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.12.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.11.2016
|83' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.09.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)