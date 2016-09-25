Никита Панков - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Панков
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Панков
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.11.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.11.2016
|82' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|30.10.2016
|75' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|14.10.2016
|80' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.09.2016
|87' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2016
|72' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|09.09.2016
|77' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|25.08.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2016
|35' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|79'
|13.08.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.07.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)