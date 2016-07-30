Дмитрий Ташбулатов - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ташбулатов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ташбулатов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|3:3
|Томь (мол) (Томск)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.09.2016
|88' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|05.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2016
|90' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)