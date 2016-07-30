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    Дмитрий Ташбулатов - статистика

    #95 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Ташбулатов
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1999 (23 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 3:3 Томь (мол) (Томск)
    19.11.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    24.09.2016 88' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Уфа (мол) (Уфа)
    11.09.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Краснодар (мол) (Краснодар)
    19.08.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    13.08.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    05.08.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.07.2016 90' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
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