Константинос Константину - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Константину
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 1999 (23 года)
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Константину
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|84' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:5
|Байер (Леверкузен)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|АЕК (Ларнака)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:0
|АЕК (Ларнака)
|25.10.2018
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|04.10.2018
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|4:2
|АЕК (Ларнака)