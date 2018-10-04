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    Константинос Константину - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Константинос
    Фамилия Константину
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 октября 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 84' -90' АЕК (Ларнака) 1:5 Байер (Леверкузен)
    29.11.2018 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:2 АЕК (Ларнака)
    08.11.2018 Был в запасе Лудогорец (Разград) 0:0 АЕК (Ларнака)
    25.10.2018 Был в запасе АЕК (Ларнака) 1:1 Лудогорец (Разград)
    04.10.2018 Был в запасе Байер (Леверкузен) 4:2 АЕК (Ларнака)
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