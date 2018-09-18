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    Лоик Бадьяшиль - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Лоик
    Фамилия Бадьяшиль
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 февраля 1998 (25 лет)
    Стоимость:
    € 625
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2018 Был в запасе Монако (Монако) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    28.11.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Монако (Монако)
    06.11.2018 Был в запасе Монако (Монако) 0:4 Брюгге (Брюгге)
    24.10.2018 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Монако (Монако)
    18.09.2018 Был в запасе Монако (Монако) 1:2 Атлетико (Мадрид)
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