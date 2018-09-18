Лоик Бадьяшиль - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Бадьяшиль
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 февраля 1998 (25 лет)
Стоимость:
€ 625
тыс
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Бадьяшиль
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 февраля 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|28.11.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Монако (Монако)
|06.11.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:4
|Брюгге (Брюгге)
|24.10.2018
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Монако (Монако)
|18.09.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)