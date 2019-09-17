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    Себастьен Деваст - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Себастьен
    Фамилия Деваст
    Команда Генк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 1991 (31 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2019 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Генк (Генк)
    27.11.2019 1' -90' Генк (Генк) 1:4 Зальцбург (Зальцбург)
    05.11.2019 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Генк (Генк)
    23.10.2019 Был в запасе Генк (Генк) 1:4 Ливерпуль (Ливерпуль)
    02.10.2019 Был в запасе Генк (Генк) 0:0 Наполи (Неаполь)
    17.09.2019 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 6:2 Генк (Генк)
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