Себастьен Деваст - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Деваст
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1991 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Деваст
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2019
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Генк (Генк)
|27.11.2019
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2019
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Генк (Генк)
|23.10.2019
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:4
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|02.10.2019
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|17.09.2019
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|6:2
|Генк (Генк)