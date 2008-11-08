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    Фабио Дос Сантос - статистика

    Имя Фабио
    Фамилия Дос Сантос
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 октября 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 1 0 0 0 0
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2009 1' -46' Валансьен (Валансьен) 2:0 Лион (Лион)
    24.04.2009 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 ПСЖ (Париж)
    19.04.2009 87' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Лион (Лион)
    08.02.2009 1' -90' Ницца (Ницца) 1:3 Лион (Лион)
    01.02.2009 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    14.12.2008 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Марсель (Марсель)
    06.12.2008 79' -90' Нант (Нант) 2:1 Лион (Лион)
    29.11.2008 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Валансьен (Валансьен)
    08.11.2008 1' -90' Монако (Монако) 0:1 Лион (Лион)
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