|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|1
|0
|0
|0
|0
|Бордо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2009
|1' -46'
|Валансьен (Валансьен)
|2:0
|Лион (Лион)
|24.04.2009
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|19.04.2009
|87' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Лион (Лион)
|08.02.2009
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:3
|Лион (Лион)
|01.02.2009
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|14.12.2008
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|06.12.2008
|79' -90'
|Нант (Нант)
|2:1
|Лион (Лион)
|29.11.2008
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Валансьен (Валансьен)
|08.11.2008
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Лион (Лион)