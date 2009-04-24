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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 24 апреля 2009
Лион
24.04.2009, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
Замена
️️️️
А. Мунье
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
М. Бодмер
Желтая карточка
Г. Оаро
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пьянич
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
С. Сессеньон
Желтая карточка
С. Сессеньон
Желтая карточка
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
24
Матье Бодмер
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
40
Антони Мунье
АП
19
Жуниньо
(К)
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
25
Жером Ротен
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
99
Гийом Оаро
АП
29
Стефан Сессеньон
ПП
0
Людовик Жюли
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
3-4-1-1
1
Льорис
4
Бумсонг
3
Крис
29
Клер
24
Бодмер
15
Пьянич
28
Тулалан
19
Жуниньо
40
Мунье
9
Бензема
4-4-1-1
1
Ландро
2
Сеара
6
Камара
12
Сахо
22
Арман
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
25
Ротен
99
Оаро
0
Жюли
15
Пьянич
10
Эдерсон
10
Эдерсон
15
Пьянич
24
Бодмер
10
Пикьонн
10
Пикьонн
24
Бодмер
29
Сессеньон
7
Панкрат
7
Панкрат
29
Сессеньон
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Лион - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Жерлан
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