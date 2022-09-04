Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марлос Морено - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Марлос
    Фамилия Морено
    Команда Труа
    Состав Основной
    Родной город Медельин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Труа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2023 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:3 Труа (Труа)
    13.11.2022 Был в запасе Брест (Брест) 2:1 Труа (Труа)
    23.10.2022 87' -90' Труа (Труа) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    18.09.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 1:3 Труа (Труа)
    04.09.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Ренн (Ренн)
    • Читайте нас: 
    11