Марлос Морено - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Марлос
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Труа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медельин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Марлос
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Труа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медельин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Труа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2023
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:3
|Труа (Труа)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:1
|Труа (Труа)
|23.10.2022
|87' -90'
|Труа (Труа)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:3
|Труа (Труа)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:1
|Ренн (Ренн)