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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Труа
Клермон - Труа: обзор матча 18 сентября 2022
Клермон
18.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 3
Завершен
Труа
4'
Й. Гастьен
23'
М. Бальде
54'
М. Бальде
83'
Р. Рипар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Труа
86'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
А. Брус
86'
Замена
И. Угбо
️️️️
М. Бальде
83'
ГОЛ! 1:3!
Р. Рипар
Пас отдал
М. Бальде
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
70'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
М. Кофрие
70'
65'
Замена
А. Конте
️️️️
П. Яд
65'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Л. Агум
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
60'
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
60'
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Бальде
53'
Желтая карточка
П. Яд
51'
Желтая карточка
Л. Агум
46'
Желтая карточка
А. Брус
Замена
А. Менди
️️️️
Ж. Бела
31'
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Бальде
ГОЛ! 1:0!
Й. Гастьен
Пас отдал
М. Чам
4'
3'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Р. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Труа
93
Готье Гайо
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
6
Брэндон Байе
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
4-2-3-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
5
Кофрие
36
Сейду
25
Гастьен
25
Гоналон
91
Бела
70
Чам
19
Рашани
17
Андрич
4-1-1-3-1
93
Гайо
5
Брус
12
Поросо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
6
Агум
26
Куаме
9
Лопеш
28
Одобер
37
Яд
17
Бальде
91
Бела
29
Менди
29
Менди
91
Бела
5
Кофрие
21
Ожье
21
Ожье
5
Кофрие
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
9
Лопеш
9
Рипар
9
Рипар
9
Лопеш
37
Яд
5
Конте
5
Конте
37
Яд
5
Брус
5
Тардье
5
Тардье
5
Брус
6
Агум
7
Шавалерен
7
Шавалерен
6
Агум
17
Бальде
99
Угбо
99
Угбо
17
Бальде
Остались в запасе
Клермон
Труа
12
Упарин Джоко
ВР
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Клермон - Труа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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