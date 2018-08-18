Даниэль Торрес - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|12.01.2019
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|17.12.2018
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|11.11.2018
|87' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|18.08.2018
|1' -68'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|10'