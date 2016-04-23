Вячеслав Демин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Демин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Вес
|67
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Демин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|30.04.2016
|67' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|23.04.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Уфа (мол) (Уфа)