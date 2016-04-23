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    Вячеслав Демин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Павлович
    Фамилия Демин
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 апреля 1999 (23 года)
    Рост 183
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    30.04.2016 67' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Рубин (мол) (Казань)
    23.04.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:0 Уфа (мол) (Уфа)
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